Израиль поддерживает контакты с несколькими странами, которые вслед за США хотят признать Иерусалим столицей

Израиль поддерживает контакты несколькими странами, которые хотят признать Иерусалим его столицей, как это сделали США, заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Выступая в министерстве иностранных дел Израиля, премьер-министр отметил, что некоторые страны могут перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще до того, как это сделают США. При этом Б.Нетаньяху не упомянул, о каких именно странах идет речь.

Накануне премьер-министр Израиля призвал "все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к США в признании Иерусалима столицей и перенести туда свои посольства".

"Решение президента (США Дональда Трампа - ИФ) - важный шаг к миру, так как без признания Иерусалима столицей государства Израиль, мира нет. Я разделяю приверженность президента Трампа миру между Израилем и всеми нашими соседями, в том числе Палестиной. И мы продолжим работу с президентом и его администрацией, чтобы мечта о мире могла стать реальностью", - заявил Б.Нетаньяху.

В среду президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке перевода туда из Тель-Авива посольства США.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами. Конгресс США принял закон о признании Иерусалима в 1995 году, однако предыдущие американские президенты его не подписывали.