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Транспорт и связь 07.12.2017 13:13

Индия с января 2018г начнет экспорт грузов в РФ через Азербайджан

Индия с января 2018 года начнет экспорт контейнерных грузов в Россию через Азербайджан и Иран, сказал комиссар Центрального совета акцизов и таможен Индии (CBEC) Сандип Кумар.

"Индия будет транспортировать свою первую экспортную партию через Бандар-Аббас в Россию с середины января, вероятно, через Иран и Азербайджан, а затем груз прибудет Россию", - сказал С.Кумар, сообщает India Today.

По его словам, транспортировка будет осуществлена по мере подключения Индии к международному транспортному коридору "Север-Юг".

Он отметил, что данный шаг сократит время транспортировки грузов до приблизительно 17 дней с текущих 35 дней, когда использовался только морской маршрут.

С.Кумар добавил, что таможенный департамент получает много запросов от разных секторов для использования этого маршрута.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИНДИЯ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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