Индия с января 2018г начнет экспорт грузов в РФ через Азербайджан

Индия с января 2018 года начнет экспорт контейнерных грузов в Россию через Азербайджан и Иран, сказал комиссар Центрального совета акцизов и таможен Индии (CBEC) Сандип Кумар.
"Индия будет транспортировать свою первую экспортную партию через Бандар-Аббас в Россию с середины января, вероятно, через Иран и Азербайджан, а затем груз прибудет Россию", - сказал С.Кумар, сообщает India Today.
По его словам, транспортировка будет осуществлена по мере подключения Индии к международному транспортному коридору "Север-Юг".
Он отметил, что данный шаг сократит время транспортировки грузов до приблизительно 17 дней с текущих 35 дней, когда использовался только морской маршрут.
С.Кумар добавил, что таможенный департамент получает много запросов от разных секторов для использования этого маршрута.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
А.Азизов
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