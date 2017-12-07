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Спорт 07.12.2017 13:16

Азербайджанки сразятся с россиянками и американками на мировом первенстве по волейболу в Японии

Определились соперницы женской волейбольной сборной Азербайджана в групповом раунде мирового первенства, который пройдет в сентябре-октябре 2018 года в Японии.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2018 года определила в соперницы азербайджанских волейболисток сборные России, США (действующие чемпионки мира), Кореи, Таиланда и Тринидада и Тобаго (группа С).

В группе А борьбу за выход в очередной этап первенства между собой поведут сборные Аргентины, Мексики, Германии, Нидерландов, Камеруна и Японии.

Соперницами сборной Турции в группе В жребий определил китаянок, болгарок, итальянок, кубинок и сборную Канады.

В группу D вошли сборные Казахстана, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Сербии, Бразилии и Кении.

ЧМ-2018 пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии.

Р.Бабаев

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Тэги: ВОЛЕЙБОЛ, ЧМ, ЖЕРЕБЬЕВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]