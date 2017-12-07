Азербайджанки сразятся с россиянками и американками на мировом первенстве по волейболу в Японии

Определились соперницы женской волейбольной сборной Азербайджана в групповом раунде мирового первенства, который пройдет в сентябре-октябре 2018 года в Японии.
Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2018 года определила в соперницы азербайджанских волейболисток сборные России, США (действующие чемпионки мира), Кореи, Таиланда и Тринидада и Тобаго (группа С).
В группе А борьбу за выход в очередной этап первенства между собой поведут сборные Аргентины, Мексики, Германии, Нидерландов, Камеруна и Японии.
Соперницами сборной Турции в группе В жребий определил китаянок, болгарок, итальянок, кубинок и сборную Канады.
В группу D вошли сборные Казахстана, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Сербии, Бразилии и Кении.
ЧМ-2018 пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии.
Р.Бабаев
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