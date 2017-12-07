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Дальнее зарубежье 07.12.2017 15:29

Конгресс национального диалога Сирии будут проводить совместно РФ, Турция и Иран, они участвуют в согласовании параметров встречи и списка участников - источник

Конгресс национального диалога Сирии будут организовывать совместно Россия, Турция и Иран, параметры встречи планируется обсудить на грядущей встрече в Астане 21-22 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"На саммите трех государств - гарантов в Сочи было принято решение, что Конгресс народов Сирии будет проводиться совместно, встреча в Астане получает новое измерение - на этой площадке начинается подготовка к Конгрессу народов Сирии", - сказал собеседник агентства.

"Конгресс национального диалога Сирии перестал быть сугубо российской инициативой, он стал инициативой трехсторонней - к которой присоединились Иран и Турция. В рамках встречи в Астане 21-22 декабря планируется согласовывать параметры Конгресса и списки участников",- отметил он.

"После Астаны станет понятно, когда состоится Конгресс, конечно, сроки переносятся на конец января, а может и позже", - подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что список участников Конгресса национального диалога Сирии уже согласуется в трех столицах. "Иран и Турция подписались в поддержку мероприятия взамен участия в его организации, но теперь все должно быть согласовано в трех столицах, списки участников уже направлены", - отметил источник.

По его словам, согласование параметров идет непросто.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]