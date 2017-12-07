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Происшествия 07.12.2017 13:21

В Грузии задержаны воры, укравшие рельсы с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали трех человек по обвинению в групповом воровстве рельс на участке Марабда-Карцахи железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, сообщает в четверг пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, преступление произошло на территории близ города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети на юге Грузии). Обвиняемые работали в компании "Демириол сервиз", которой принадлежат железнодорожные рельсы на участке Марабда-Карцахи.

"Краденные рельсы изъяты правоохранителями в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 177 УК Грузии (кража группой лиц по предварительному сговору), что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс (БТК), торжественное открытие которой состоялось 30 октября, была построена на основе межгосударственного соглашения Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 километров.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЕЛЬСЫ, ВОРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]