В Грузии задержаны воры, укравшие рельсы с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали трех человек по обвинению в групповом воровстве рельс на участке Марабда-Карцахи железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, сообщает в четверг пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, преступление произошло на территории близ города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети на юге Грузии). Обвиняемые работали в компании "Демириол сервиз", которой принадлежат железнодорожные рельсы на участке Марабда-Карцахи.

"Краденные рельсы изъяты правоохранителями в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 177 УК Грузии (кража группой лиц по предварительному сговору), что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс (БТК), торжественное открытие которой состоялось 30 октября, была построена на основе межгосударственного соглашения Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 километров.