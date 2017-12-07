Адвокаты Улюкаева посоветовали прокурорам ссылаться на нормы права, а не на поговорки

Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева заявили в суде, что прокуроры не уважительно относятся к своим оппонентам, позволяя себе саркастические высказывания; к тому же, говоря о доказательствах вины, предпочитают поговорки.
"Что за поговорки "как сыр в масле катался", "своя ноша не тянет" - это у нас нормы права такие?", - сказала в суде адвокат Дариджан Квеидзе.
Она также заявила, что в суде не установлено, что в сумке 14 ноября 2016 находились $2 млн, так как ее никто не открывал в момент задержания А.Улюкаева.
"В сумке могло быть вино в подарочной упаковке? Могло. В сумке могла быть картошка? Могла. Кто может исключит эти версии. Никто", - сказала она.
Сам А.Улюкаев заявил, что на протяжении всех лет ежегодно декларировал все свои доходы и ни разу у компетентных органов не возникало вопросов по поводу его финансового состояния.
"Что касается того, что я не поблагодарил Сечина за вино, то могу сказать, что на видео есть моменты с пометкой "неразборчиво", поэтому, может, я и поблагодарил. А во-вторых, в Уголовном кодексе нет статьи за невежливость", - сказал он, заметив, что в его случае невежливость заменили статьей "получение взятки".
Приговор экс-министр суд огласит 15 декабря.
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