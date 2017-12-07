Делегация правительства Сирии вернется в Женеву для переговоров в воскресенье - СМИ

Правительственная делегация Сирии вновь отправится в Женеву для участия в межсирийских переговорах в воскресенье, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Делегацию возглавит главный переговорщик Башар Джаафари. Ожидается, что делегация вернется в Дамаск 15 декабря.

САНА напоминает, что первый этап восьмого раунда межсирийских переговоров завершился 1 декабря.