Баку и Астана создают рабгруппы для транспортировки казахстанской нефти и газа через Азербайджан – глава Минэнерго Казахстана

Баку и Астана создают две рабочие группы по вопросам транспортировки казахстанской нефти и газа через Азербайджан на мировые рынки, сказал министр энергетики Канат Бозумбаев журналистам в четверг в Баку.

"Объемы добычи казахстанского газа будут увеличиваться и в качестве маршрутов экспорта рассматривается Азербайджан. Как один из вариантов, мы рассматриваем строительство на Западе Казахстана LNG-завода с последующей транспортировкой этой продукции через Азербайджан на мировые рынки", - сказал К.Бозумбаев.

По его словам, этой связи Казахстан договорился с Азербайджаном о создании специальной рабочей группы из представителей соответствующих министерств и ведомств. "Эта рабгруппа в течение ближайших нескольких месяцев изучит и доложит нам насколько жизнеспособен данный проект", - сказал он.

К.Бозумбаев добавил, что вторая рабочая группа изучит конкурентоспособность транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан на мировые рынки.

"Мы договорились о создании рабочей группы по транзиту казахстанской нефти по территории Азербайджана. Эта рабочая группа должна будет проработать нефтепроводные и перевалочные возможности Азербайджана для приема казахстанской нефти и конкурентоспособность данного маршрута", - отметил К.Бозумбаев.

По его словам, в настоящее время с месторождения Кашаган 250 млн баррелей нефти в сутки, в 2018 году прогнозируется рост этого показателя в 1,5 раза.

Кроме того, продолжаются работы по проекту расширения месторождения Тенгиз, на эти цели вкладывается $37 млрд. "Это позволит нам на 12 млн тонн в годовом выражении увеличить добычу с Тенгизского месторождения и через 2-3 года здесь будет добываться 39-40 млн тонн нефти в год. На Кашагане годовой объем добычи нефти может составить 12-13 млн тонн", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в настоящее время основным маршрутом экспорта казахстанской нефти является нефтепровод Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Для Казахстана его пропускная способность составляет 53-54 млн тонн. Кроме этого, Казахстан поставляет нефть в Китай.

"С учетом разработки месторождений Кашаган и Тенгиз, а также ряда других месторождений, через 3-4 года появятся дополнительные объемы нефти для транспортировки на мировые рынки. Поэтому мы рассматриваем, в том числе, и очень перспективное направление экспорта через Азербайджан. В рамках рабочей группы мы должны проработать над тем, чтобы это направление стало конкурентоспособным по сравнению с другими маршрутами. Если мы хотим чтобы нефть пошла по этому направлению, в течение 1-1,5 лет мы должны проработать все вопросы, связанные с тарифами, сохранением банка качества ", - отметил он.

Министр добавил, что в Казахстане ежегодно растет добыча попутного газа. "В 2017 году объем добычи этого газа составит более 50 млрд кубометров, из которых 30% потребляется на внутреннем рынке, 30% - отправляем на экспорт, а часть мы закачиваем обратно в пласты", - подчеркнул глава Минэнерго.

По словам К.Бозумбаева, впервые в этом году Казахстан начал экспорт газа в Китай. "Контракт предусматривает поставку в 2018 году 5 млрд кубометров газа. Кроме того, в настоящее время в вопросе поставок газа Казахстан сотрудничает и с российским "Газпромом", - добавил министр.

Н.Аббасова