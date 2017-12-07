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СНГ 07.12.2017 13:54

ОБСЕ настроена на сотрудничество с ООН по вопросу возможного размещения миротворцев в Донбассе - генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил в четверг, что организация хотела бы взаимодействовать с ООН по теме Украины, включая возможную отправку миротворцев ООН в Донбасс.

"Мы готовы сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям, которые поступят от СБ ООН, и ОБСЕ следует быть тесно вовлеченной в процесс планирования", - сказал он на открытии заседания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.

При этом он напомнил, что ОБСЕ является давним партнером ООН в "урегулировании конфликтов, в разрешении конфликтов и в восстановлении после них".

Он также выразил беспокойство в связи с нарастанием военной активности на востоке Украины и гуманитарной ситуацией в регионе.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы выйти из политического тупика и добиться исполнения минских договоренностей всеми сторонами", - сказал Т.Гремингер.

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Тэги: ОБСЕ, ООН, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]