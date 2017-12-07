ОБСЕ настроена на сотрудничество с ООН по вопросу возможного размещения миротворцев в Донбассе - генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил в четверг, что организация хотела бы взаимодействовать с ООН по теме Украины, включая возможную отправку миротворцев ООН в Донбасс.

"Мы готовы сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям, которые поступят от СБ ООН, и ОБСЕ следует быть тесно вовлеченной в процесс планирования", - сказал он на открытии заседания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.

При этом он напомнил, что ОБСЕ является давним партнером ООН в "урегулировании конфликтов, в разрешении конфликтов и в восстановлении после них".

Он также выразил беспокойство в связи с нарастанием военной активности на востоке Украины и гуманитарной ситуацией в регионе.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы выйти из политического тупика и добиться исполнения минских договоренностей всеми сторонами", - сказал Т.Гремингер.