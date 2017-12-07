Налоговое бремя в Азербайджане составляет ниже 40% - оценка ВБ и PwC

Азербайджан в обзоре Paying Taxes 2018, подготовленным Всемирным банком и международной аудиторской компанией, занял 35-ое место.

Индекс Азербайджана равен 83,79.

Согласно обзору, опубликованному на сайте аудиторской компании, была проведена оценка экономик 190 стран.

По оценкам ВБ и PwC, налоговое бремя в Азербайджане составляет 39,8% (не изменился по сравнению с предыдущим годом).

«Этот показатель выше среднего показателя по региону Центральной Азии и Восточной Европы в 33,4%, однако, ниже среднемирового уровня в 40,5%. Большую часть налогового бремени (67%) составляют подоходный налог и социальные платежи», - отмечается в отчете.

В России налоговое бремя составляет 47,5%, в Казахстане – 29,2%, Грузии – 16,4%.

Согласно обзору, на выплату налогов в Азербайджане ежегодно налогоплательщикам необходимо 195 часов (60 часов – на корпоративные налоги, 78 часов – с оплатой труда, 57 часов – прочих налогов), необходимо проводить в среднем 6 платежей.

«В среднем по миру расход времени составляет 240 часов, по региону – 230 часов, необходимо 16,2 платежа по налогам в регионе, 24 платежа в мире», - отмечается в отчете.

А.Азизов