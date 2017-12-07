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Внешняя политика 07.12.2017 14:27

Баку и Рим обсудили развитие сотрудничества в сфере ВПК

Перспективы развития сотрудничества в сфере военной промышленности обсудили глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Италии в Баку Аугусто Массари.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества с компаниями оборонной промышленности Италии, производящими оружие и военную технику»,- говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Кроме того, З.Гасанов и А.Массари также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, рассмотрели перспективы развития военного сотрудничества между Вооруженными Силами двух стран и в рамках программ НАТО.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]