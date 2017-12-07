Баку и Рим обсудили развитие сотрудничества в сфере ВПК

Перспективы развития сотрудничества в сфере военной промышленности обсудили глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов и посол Италии в Баку Аугусто Массари.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества с компаниями оборонной промышленности Италии, производящими оружие и военную технику»,- говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Кроме того, З.Гасанов и А.Массари также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, рассмотрели перспективы развития военного сотрудничества между Вооруженными Силами двух стран и в рамках программ НАТО.

Ф.Исазаде