Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия филиала ОАО «Azerxalcha» в Губинском районе республики, сообщает сайт главы государства.

Председатель правления ОАО «Azerxalcha» Видади Мурадов проинформировал главу государства о проделанных в филиале работах.

По его словам, в «Azerxalcha» будут работать 150 ткачих и 12 административно-хозяйственных сотрудника.

Мастерские «Azerxalcha» оснащены 43 станками различного размера.

Это третий филиал Azerxalcha. В настоящее время действуют филиалы общества в Физули и Шамкире. В целом, на первом этапе планируется открытие в регионах Азербайджана 10 филиалов Azerxalcha.

Ф.Исазаде