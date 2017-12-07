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АПК 07.12.2017 14:47

Инвесторы из Азербайджана построят на Ставрополье 80 га тепличных комплексов

В Ставропольском крае до 2020 года планируют ввести в строй 120 га тепличных комплексов, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

Большую часть тепличных комплексов в регионе планируют построить инвесторы из Азербайджана.

"Сегодня мы ведем работу с двумя новыми партнерами из Азербайджанской Республики, которые планируют построить тепличные комплексы общей площадью 80 гектаров. А в целом уже начатые в крае проекты позволят увеличить площадь защищённого грунта на Ставрополье еще на 120 гектаров", – сказал В.Владимиров

До конца 2017 года регион получит из федерального бюджета около 1,5 млрд руб. на поддержку тепличного комплекса. В этом году на эти цели в регионе направили 2,9 млрд руб.

«Объем выпускаемой ими продукции за январь-ноябрь 2017 года составил 62 тысячи тонн, что вдвое превышает весь урожай теплиц в 2015 году. Сегодня ставропольские теплицы обеспечивают до 400 млн руб. годовых налоговых отчислений в бюджеты разного уровня», - говорится в сообщении пресс-службы.

А.Азизов

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Тэги: СТАВРОПОЛЬЕ, ТЕПЛИЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]