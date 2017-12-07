Пожарные эвакуировали в Хырдалане 36 жильцов здания, в котором возник пожар, 9 человек госпитализированы из-за отравления - МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 36 жильцов многоэтажного жилого здания в городе Хырдалан Абшеронского района, в котором в четверг возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В результате пожара сгорело 45 погонометров электропроводки, проложенной с первого по 14-й этаж здания, 64 электрических и восемь водных счетчиков», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 36 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры.

«Еще 9 человек с диагнозом дымовое отравление госпитализированы», - отмечает МЧС.

Пожар потушен, отмечает ведомство.

Р.Бабаев