Пожарные эвакуировали в Хырдалане 36 жильцов здания, в котором возник пожар, 9 человек госпитализированы из-за отравления - МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 36 жильцов многоэтажного жилого здания в городе Хырдалан Абшеронского района, в котором в четверг возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В результате пожара сгорело 45 погонометров электропроводки, проложенной с первого по 14-й этаж здания, 64 электрических и восемь водных счетчиков», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 36 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры.
«Еще 9 человек с диагнозом дымовое отравление госпитализированы», - отмечает МЧС.
Пожар потушен, отмечает ведомство.
Р.Бабаев
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