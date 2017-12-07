Для диалога по урегулированию карабахского конфликта его сторонам нужна политическая воля - Тиллерсон

Вашингтон поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Субстантивного прогресса можно достичь при наличии политической воли", - заявил Р.Тиллерсон, выступая на ежегодном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Вене.
"Мы приветствуем вчерашнее решение (по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - ИФ) по ускорению процессов в этом направлении", - добавил он.
Дипломат выразил удовлетворение взятыми на себя президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном обязательствами, направленными на интенсификацию переговоров и снижение напряженности вдоль линии соприкосновения войск.
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