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Карабахский конфликт 07.12.2017 15:24

Для диалога по урегулированию карабахского конфликта его сторонам нужна политическая воля - Тиллерсон

Вашингтон поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Субстантивного прогресса можно достичь при наличии политической воли", - заявил Р.Тиллерсон, выступая на ежегодном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Вене.

"Мы приветствуем вчерашнее решение (по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - ИФ) по ускорению процессов в этом направлении", - добавил он.

Дипломат выразил удовлетворение взятыми на себя президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном обязательствами, направленными на интенсификацию переговоров и снижение напряженности вдоль линии соприкосновения войск.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]