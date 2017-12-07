Москва видит Восточный Иерусалим столицей будущего Палестинского государства, Западный Иерусалим - столицей Израиля - МИД РФ

Россия уже давно рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль.
"Как известно, еще 6 апреля этого года в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль. Являясь постоянным членом СБ ООН и активным участником ближневосточного "квартета" международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договоренностей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в четверг.
"Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства", - сказали в МИД.
Королева Великобритании приняла участие в церемонии ввода в строй авианосца "Королева Елизавета"
Баку и Будапешт договорились о сотрудничестве в сфере международных перевозок автотранспортом и образования
Ереван на деле должен показать конструктивный подход к урегулированию карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана
Евросоюз ужесточает контроль безопасности и экологической чистоты автомобилей
Российские порты на Каспии загружены на 25-30% - Абдулатипов
Цены на нефть усилили рост, Brent подорожала до $61,89 за баррель
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2018 год
Более 3 тыс. ткачих будут работать на 20 ковроткацких фабриках в Азербайджане – президент Алиев
Американский рэпер Дидди стал самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года, заработав $130 млн
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
ВТБ «Азербайджан» дает шанс выиграть авиабилет «Баку-Москва-Баку»
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ