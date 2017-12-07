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Дальнее зарубежье 07.12.2017 17:29

Москва видит Восточный Иерусалим столицей будущего Палестинского государства, Западный Иерусалим - столицей Израиля - МИД РФ

Россия уже давно рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль.

"Как известно, еще 6 апреля этого года в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль. Являясь постоянным членом СБ ООН и активным участником ближневосточного "квартета" международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договоренностей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в четверг.

"Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства", - сказали в МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]