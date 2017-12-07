Москва видит Восточный Иерусалим столицей будущего Палестинского государства, Западный Иерусалим - столицей Израиля - МИД РФ

Россия уже давно рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль.

"Как известно, еще 6 апреля этого года в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего Палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль. Являясь постоянным членом СБ ООН и активным участником ближневосточного "квартета" международных посредников, Россия продолжит оказывать энергичное содействие палестинцам и израильтянам в достижении соответствующих договоренностей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в четверг.

"Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства", - сказали в МИД.