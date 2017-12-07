ВТБ «Азербайджан» дает шанс выиграть авиабилет «Баку-Москва-Баку»

В преддверии Нового года в банке ВТБ (Азербайджан) стартует специальная акция для владельцев карт «Баку-Москва». Клиент, совершивший больше всего покупок картой «Баку-Москва», в период с 11 декабря 2017г. по 31 января 2018 г, получит в подарок авиабилет по направлению Баку-Москва-Баку. Согласно условиям Акции, безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и посредством электронной коммерции. При этом сумма операций, произведенных за рубежом, при подсчете будет удваиваться. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции учитываться при подсчете не будут.
Победитель будет определен в течение 3-х дней после завершения Акции. Билет может быть оформлен только на имя держателя карты, победителя акции. При этом время вылета и возврата победитель сможет выбрать сам, предоставив в банк данную информацию не позднее 1 месяца после объявления выигрыша.
Карта «Баку-Москва» - это дебетовая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев, предназначенная как для совершения безналичных платежей и снятия наличных, так и для накопления денежных средств. Карту можно открыть в манатах, евро, долларах и рублях. На остаток по счету начисляется прибыль от 0,5% до 4,5% в зависимости от валюты. Также эта карта предусматривает Cash Back в размере 0,5%.
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