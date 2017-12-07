Руководитель движения ReAl может досрочно выйти на свободу - помощник президента Азербайджана

Лидер гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов может быть освобожден от отбывания оставшегося срока тюремного заключения, считает помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

«С 1 декабря 2017 года Ильгар Мамедов обладает правом обращения, чтобы получить условно-досрочное освобождение в связи с истечением 2/3 срока отбывания его наказания. Наряду с этим, азербайджанская сторона может вести конструктивные переговоры с целью поиска иных путей решения данного вопроса», - сказал Н.Мамедов.

Помощник президента выразил озабоченность азербайджанской общественности в связи с давлением, оказываемым в последнее время «определенными кругами Запада и Европы на Азербайджан».

«Еще одним примером такой позиции стало состоявшиеся 5 декабря в Совете Европы (СЕ) обсуждения в связи с вопросом Ильгара Мамедова», - отметил он.

По словам Н.Мамедова, вопрос руководителя ReAL, сильно беспокоит генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, что "даже мешает ему спокойно спать". «Он думает, что никому непонятно, каким целям он служит. Видимо, Ягланд во что бы то ни стало хочет, размахивая вопросом Ильгара Мамедова как знаменем «защитника прав человека», «наказать» Азербайджан, продемонстрировать Азербайджану все, на что он способен», - подчеркнул помощник президента.

И.Мамедов и заместитель башгана (председателя) оппозиционной партии «Мусават» Тофиг Ягублу были арестованы в связи с событиями в Исмаиллы в январе 2013 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании Т.Ягублу был освобожден в марте 2016 года.

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к семи годам тюремного заключения.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 5 декабря 2017 года возбудил беспрецедентное судебное разбирательство в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с неисполнением его решения. Наиболее жесткая мера в рамках надзорных полномочий КМСЕ впервые применена против Азербайджана из-за отказа властей освободить Ильгара Мамедова.

Р.Бабаев