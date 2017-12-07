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Это интересно 07.12.2017 16:03

Украшения дома Bvlgari, оттенявшие звезд итальянского кино: Софи Лорен, Анну Маньяни и Ингрид Бергман, - можно будет увидеть в Музеях Кремля

В новом сезоне 2018 года Музеи Московского Кремля представят экспозицию о китайской династии Мин и выставку, посвящённую ювелирному дому Bvlgari, с украшениями Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Ингрид Бергман, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Весной у нас откроется проект о китайском искусстве самого, наверное, интересного и совершенного во всех смыслах периода китайской истории - периода династии Мин, это XV-XVI века. Мы впервые в России покажем необыкновенные произведения из Шанхайского национального музея, где нам позволили отобрать для выставки лучшие вещи этого периода", - рассказала "Интерфаксу" Е.Гагарина.

По её словам, в Музеях Московского Кремля будет представлены фарфор, живопись, вышивка, керамика, а также музыкальные инструменты. Кроме того, будут выставлены археологические предметы - золото, нефритовые произведения высочайшего качества, которые обычно с большим трудом выезжают из Китая.

Осенью, в сентябре, откроется выставка, посвященная ювелирному дому Bvlgari.

"Там будет представлена историческая часть, акцент сделан на 1950-1970-х годах, когда дом был тесно связан с итальянским кинематографом, актрисами, которые были не только клиентками дома, но и проводниками идей феминизма в Европе. Связь этих женщин с движением феминизма и то, как это отражается в драгоценностях Bvlgari, как нам кажется, станет интересным аспектом этой выставки", - пояснила собеседница агентства.

Среди экспонатов смотра - вещи, принадлежащие Элизабет Тейлор, украшения, которые заказывались Анной Маньяни, Ингрид Бергман, Софи Лорен.

Кроме того, на экранах, установленных в экспозиции, будут демонстрироваться фрагменты из фильмов, в которых можно увидеть украшения ювелирного дома. В частности, это картина Лукино Висконти "Семейный портрет в интерьере", в котором актрисы предстают носящими произведения Bvlgari, созданные специально для этой ленты.

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Тэги: МОСКВА, КРЕМЛЬ, "БУЛГАРИ", ЗВЕЗДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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