Украшения дома Bvlgari, оттенявшие звезд итальянского кино: Софи Лорен, Анну Маньяни и Ингрид Бергман, - можно будет увидеть в Музеях Кремля

В новом сезоне 2018 года Музеи Московского Кремля представят экспозицию о китайской династии Мин и выставку, посвящённую ювелирному дому Bvlgari, с украшениями Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Ингрид Бергман, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
"Весной у нас откроется проект о китайском искусстве самого, наверное, интересного и совершенного во всех смыслах периода китайской истории - периода династии Мин, это XV-XVI века. Мы впервые в России покажем необыкновенные произведения из Шанхайского национального музея, где нам позволили отобрать для выставки лучшие вещи этого периода", - рассказала "Интерфаксу" Е.Гагарина.
По её словам, в Музеях Московского Кремля будет представлены фарфор, живопись, вышивка, керамика, а также музыкальные инструменты. Кроме того, будут выставлены археологические предметы - золото, нефритовые произведения высочайшего качества, которые обычно с большим трудом выезжают из Китая.
Осенью, в сентябре, откроется выставка, посвященная ювелирному дому Bvlgari.
"Там будет представлена историческая часть, акцент сделан на 1950-1970-х годах, когда дом был тесно связан с итальянским кинематографом, актрисами, которые были не только клиентками дома, но и проводниками идей феминизма в Европе. Связь этих женщин с движением феминизма и то, как это отражается в драгоценностях Bvlgari, как нам кажется, станет интересным аспектом этой выставки", - пояснила собеседница агентства.
Среди экспонатов смотра - вещи, принадлежащие Элизабет Тейлор, украшения, которые заказывались Анной Маньяни, Ингрид Бергман, Софи Лорен.
Кроме того, на экранах, установленных в экспозиции, будут демонстрироваться фрагменты из фильмов, в которых можно увидеть украшения ювелирного дома. В частности, это картина Лукино Висконти "Семейный портрет в интерьере", в котором актрисы предстают носящими произведения Bvlgari, созданные специально для этой ленты.
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