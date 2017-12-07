Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0287 GBR   2.2745 TRY   0.4412

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Дек 10 Дек 11°

Дальнее зарубежье 07.12.2017 17:45

Лидеры Южной Кореи и Китая согласны в необходимости компромисса в урегулировании на Корейском полуострове - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин согласны, что принцип "двойного замораживания" является наиболее реалистичным путем к началу урегулирования на Корейском полуострове, сообщает информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на депутата от правящей в Южной Корее Демократической партии Ли Хэ Чана.

Российско-китайская инициатива о двойном замораживании предусматривает одновременную приостановку Пхеньяном развития ракетно-ядерной программы, а Вашингтоном и Сеулом военных учений в регионе.

"Я могу сказать, что руководители пришли к согласию, что это, возможно, наиболее реалистичный путь", - приводит агентство слова южнокорейского парламентария.

По словам депутата, Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин в ходе своих встреч много говорили о "двойном замораживании", а также о том, чтобы связать денуклеаризацию Корейского полуострова с подписанием договора о мире.

В январе 2010 года власти КНДР заявляли, что хотят провести переговоры с США по заключению мирного договора взамен соглашения о перемирии, прекратившего Корейскую войну.

Корейское соглашение о перемирии было подписано в июле 1953 года. В результате обострения отношений с Южной Кореей КНДР объявила 13 марта 2013 года о выходе из перемирия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, КНДР


Похожие новости


Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи и Китая обсудят проблему КНДР - МИД Южной Кореи Си Цзиньпин призвал нового президента Южной Кореи внимательно относиться к озабоченностям Китая Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии встретятся в субботу в Сеуле Главы МИД Японии, КНР и Южной Кореи планируют впервые за три года организовать совместную встречу - СМИ Глава МИД Японии призывает Китай и Южную Корею провести встречи на высшем уровне Дипломаты КНР и Южной Кореи обсудят северокорейскую проблему - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]