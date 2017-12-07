Лидеры Южной Кореи и Китая согласны в необходимости компромисса в урегулировании на Корейском полуострове - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин согласны, что принцип "двойного замораживания" является наиболее реалистичным путем к началу урегулирования на Корейском полуострове, сообщает информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на депутата от правящей в Южной Корее Демократической партии Ли Хэ Чана.

Российско-китайская инициатива о двойном замораживании предусматривает одновременную приостановку Пхеньяном развития ракетно-ядерной программы, а Вашингтоном и Сеулом военных учений в регионе.

"Я могу сказать, что руководители пришли к согласию, что это, возможно, наиболее реалистичный путь", - приводит агентство слова южнокорейского парламентария.

По словам депутата, Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин в ходе своих встреч много говорили о "двойном замораживании", а также о том, чтобы связать денуклеаризацию Корейского полуострова с подписанием договора о мире.

В январе 2010 года власти КНДР заявляли, что хотят провести переговоры с США по заключению мирного договора взамен соглашения о перемирии, прекратившего Корейскую войну.

Корейское соглашение о перемирии было подписано в июле 1953 года. В результате обострения отношений с Южной Кореей КНДР объявила 13 марта 2013 года о выходе из перемирия.