МВФ обеспокоен долговой нагрузкой Китая

Международный валютный фонд (МВФ) выделил три основных источника напряженности в финансовой системе Китая, образовавшихся в результате переориентирования экономики на новую модель и потенциально способных резко ухудшить экономическую ситуацию в стране.
В целом МВФ встревожен уровнем долговой нагрузки в Китае. Согласно данным Банка международных расчетов, отношение совокупного долга к ВВП в Китае увеличилось с примерно 180% в 2011 году до 255,9% к концу I полугодия 2017 года. Вместе с тем рост производительности труда замедлился, а качество активов в банковской системе ухудшилось.
"Возрастающая сложность системы повлекла за собой риски для финансовой стабильности. Рост кредитования опережает рост ВВП", - говорится в докладе МВФ, оценивающем стабильность финансового сектора Китая (2017 China Financial Sector Stability Assessment). Исследование стало результатом работы экспертов фонда с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, включая визиты в КНР.
Первый источник напряженности в китайской финансовой системе МВФ связывает с политическим давлением на банки: государство фактически вынуждало финансовые организации кредитовать нежизнеспособные компании, что привело к быстрому накоплению огромного объема кредитов с высокой степенью риска.
Второй фактор - уход рискованного кредитования от банков в менее регулируемые сегменты финансовой системы, так называемый теневой банкинг.
Третью проблему МВФ видит в подразумеваемых госгарантиях, которые используются излишне широко - от предотвращения банкротств физлиц и спасения госпредприятий и местных органов власти от финансового краха до мер стабилизации рынков акций и облигаций в периоды повышенной волатильности. Такой подход создает излишне небрежное отношение к финансовым рискам, считают эксперты фонда.
Вместе с тем МВФ высоко оценил усилия китайского руководства по совершенствованию финансовой безопасности.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил несогласие с рядом выводов, сделанных в докладе. Например, с заключением, что многим китайским банкам не хватает способности противостоять экономическим и финансовым потрясениям.
Однако НБК считает рекомендации МВФ "имеющими высокую значимость в контексте углубления финансовых реформ в КНР".
Среди основных проблем, которые, по мнению МВФ, Китаю необходимо решить как можно быстрее, - сдерживание роста объема корпоративного долга, реформирование огромных госкомпаний и укрепление финансовой системы с целью уменьшения искажения экономических показателей.
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