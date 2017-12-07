Парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях в четверг закон о "запрете российской пропаганды".
Законопроект был включен в повестку дня парламента по настоянию фракции правящей в Молдавии Демократической партии.
Несмотря на протесты левых партий, правящая коалиция при поддержке либералов решила принять законопроект сразу в двух чтениях. "За" проголосовали 61 из 101 депутата (в зале присутствовали 87 депутатов).
Автор законопроекта Сергей Сырбу заявил, что предложенный "законопроект об изменении Кодекса телевидения и радио предусматривает внедрение механизма обеспечения информационной безопасности государства".
"Инициатива, подписанная депутатами Демпартии и Европейской Народной партии, направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории РМ информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан",- заявил С.Сырбу.
Он подчеркнул, что эта инициатива относится "исключительно к ограничениям, связанным с информационно-аналитическими программами, и никоим образом не повлияет на ретрансляцию развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов".
"Никто не запрещает никакие каналы из каких-либо стран. Идет речь не о прекращении вещания каналов, а о запрете конкретных программ, которые преследуют цель манипуляцию, пропаганду и дезинформацию", - заявил С.Сырбу.
Проект закона подвергли жесткой критике депутаты от оппозиционных Партии социалистов и Партии коммунистов.
"Это политическое решение, направленное против Российской Федерации. Если вы хотите запретить пропаганду - запретите вещание румынских телеканалов, которые занимаются подрывной деятельностью в Молдове. Все что вы делаете - это, как минимум, нечестно", - заявил лидер коммунистов, экс президент Молдавии Владимир Воронин.
В знак протеста депутаты от фракции Партии коммунистов покинули зал заседаний.
В свою очередь социалисты предложили провести поименное голосование, однако это предложение было отклонено парламентским большинством.
"Если вы принимаете этот закон, исключите из Конституции понятия "свобода слова" и "свобода СМИ". Исключите все и оставьте только то, что считаете правильным вы. Вы хотите бороться с оппозицией. Если вы хотите эффективно бороться с оппозицией - создавайте в стране НКВД и "расстрельные тройки", - заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.
За нарушение ограничений законопроект предусматривает штрафы от двух до четырех тысяч евро, а в случае повторных нарушений до пяти тысяч евро. Самое строгое наказание - отзыв лицензии вещателей, которые ретранслируют такие программы.
"Безусловно, мы оспорим этот закон в предусмотренном порядке. Будем прибегать для этого и к вашим европейским партнерам, которые также не поддерживают подобные антидемократические методы", - заявил В.Батрынча.
В четверг президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если предложенный Демпартией законопроект будет принят, он не промульгирует его ни при каких обстоятельствах.
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