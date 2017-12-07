Вопрос статуса Иерусалима должен быть разрешен на палестино-израильских переговорах - посол РФ в Израиле

Посольство России в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем статуса палестинских территорий, вопрос о статусе Иерусалима должен решаться на палестино-израильских переговорах, заявил посол РФ в Израиле Александр Шеин.

"В практическом плане посольства России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий", - говорится в заявлении А.Шеина, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Признавая Западный Иерусалим столицей Израиля, мы не навязываем никаких решений заинтересованным сторонам. Все вопросы, включая статус Иерусалима, должны быть разрешены на палестино-израильских переговорах", - подчеркнул дипломат

Он напомнил, что 6 апреля МИД РФ сделал официальное заявление о признании Западного Иерусалима столицей Государства Израиль. "Это заявление имеет целью прежде всего подтвердить позицию России в пользу двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта", - добавил А.Шеин