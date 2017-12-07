Президент Афганистана раскритиковал решение США признать Иерусалим столицей Израиля

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил глубокую обеспокоенность решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".

"Данный шаг ударяет по религиозным чувствам жителей всего исламского мира", - сказал А.Гани.

Накануне президент США Дональд Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.