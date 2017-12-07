Глава МВД Грузии отрицает сохранение российского гражданства

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что у него могло сохраниться гражданство РФ.

"Сегодня я являюсь только гражданином Грузии. Этот вопрос становится очень актуальным. Я на него уже ответил, но еще раз отвечу - сегодня я являюсь только лишь гражданином Грузии", - сказал глава МВД в четверг журналистам.

"То, что сегодня я только гражданин Грузии, было абсолютно осмысленным решением. Точка!" - заявил глава МВД.

Ранее в четверг грузинские СМИ сообщили о том, что в 2000 году гражданство РФ Г.Гахария присвоил российский президент.