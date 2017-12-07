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Регион 07.12.2017 19:03

Глава МВД Грузии отрицает сохранение российского гражданства

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что у него могло сохраниться гражданство РФ.

"Сегодня я являюсь только гражданином Грузии. Этот вопрос становится очень актуальным. Я на него уже ответил, но еще раз отвечу - сегодня я являюсь только лишь гражданином Грузии", - сказал глава МВД в четверг журналистам.

"То, что сегодня я только гражданин Грузии, было абсолютно осмысленным решением. Точка!" - заявил глава МВД.

Ранее в четверг грузинские СМИ сообщили о том, что в 2000 году гражданство РФ Г.Гахария присвоил российский президент.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]