Путин и Эрдоган по телефону в четверг обсудят ближневосточное урегулирование - Песков

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в ближневосточном урегулировании, после решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

"Вечером мы ожидаем телефонный разговор с Эрдоганом. Тот самый, который, собственно, уже анонсировался. Главная тема - это ситуация в ближневосточном урегулировании, которая сложилась после решения президента США о переносе диппредставительства Америки из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.