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Регион 07.12.2017 19:27

Путин и Эрдоган по телефону в четверг обсудят ближневосточное урегулирование - Песков

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в ближневосточном урегулировании, после решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

"Вечером мы ожидаем телефонный разговор с Эрдоганом. Тот самый, который, собственно, уже анонсировался. Главная тема - это ситуация в ближневосточном урегулировании, которая сложилась после решения президента США о переносе диппредставительства Америки из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]