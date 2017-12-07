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Дальнее зарубежье 07.12.2017 19:48

Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек

Около 45 тыс. человек вышли на улицы Брюсселя в рамках акции в поддержку независимости Каталонии от Испании, сообщила в четверг каталонская газета "Насьональ" со ссылкой на данные бельгийской полиции.

Протестующие собрались у здания главного управления Европейского союза. Они держали каталонские флаги и скандировали "Проснись, Европа!".

Так они, в том числе, хотели поддержать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Бельгии.

Западные СМИ отметили, что число протестующих в два раза превысило ожидания организаторов акции, которые рассчитывали, что в нем примут участие около 20 тыс. человек.

Накануне бывший глава каталонского правительства К.Пучдемон, в отношении которого действует испанский ордер на арест, заявил, что пока намерен оставаться в Бельгии, несмотря на желание как можно скорее вернуться в Каталонию.

К.Пучдемон и четверо его соратников преследуются испанским правосудием по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, КАТАЛОНИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]