Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек

Около 45 тыс. человек вышли на улицы Брюсселя в рамках акции в поддержку независимости Каталонии от Испании, сообщила в четверг каталонская газета "Насьональ" со ссылкой на данные бельгийской полиции.

Протестующие собрались у здания главного управления Европейского союза. Они держали каталонские флаги и скандировали "Проснись, Европа!".

Так они, в том числе, хотели поддержать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Бельгии.

Западные СМИ отметили, что число протестующих в два раза превысило ожидания организаторов акции, которые рассчитывали, что в нем примут участие около 20 тыс. человек.

Накануне бывший глава каталонского правительства К.Пучдемон, в отношении которого действует испанский ордер на арест, заявил, что пока намерен оставаться в Бельгии, несмотря на желание как можно скорее вернуться в Каталонию.

К.Пучдемон и четверо его соратников преследуются испанским правосудием по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.