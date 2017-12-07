Сирию будут разминировать 740 местных саперов - российский Генштаб

Российские военные сообщили о подготовке батальона сирийских саперов.

"Офицерами международного противоминного центра Вооруженных сил РФ на территории Сирии подготовлено 740 специалистов по разминированию", - сказал журналистам в четверг начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, подготовка саперов из числа военнослужащих сирийской армии продолжается.

С.Рудской отметил, что российские саперы завершили разминирование жилых кварталов города Дэйр-эз-Зор: от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1868 зданий и 246 километров дорог.

"На площади в 1238 гектаров обезврежено 53 тысячи 478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Российскими специалистами инженерных войск оказана помощь в обеспечении жителей Дэйр-эз-Зора питьевой водой", - сказал С.Рудской.