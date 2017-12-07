Позиция стран ЕС по статусу Иерусалима является консолидированной - Могерини

Позиция ЕС по американскому решению в отношении Иерусалима, объявленная накануне и подтвержденная в четверг, является консолидированным мнением всех членов Европейского союза, и она была в минувший вторник изложена госсекретарю США Рексу Тиллерсону, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы всегда были убеждены, что роль США в перезапуске переговоров и их организации основополагающая, решающая, и именно поэтому мы обеспокоены. Мы считаем, что такое поведение может ограничить потенциальную роль США в регионе, нанести ей ущерб и создать еще больше неопределенности, а не внести ясность", - объяснила высокий представитель ЕС по иностранным делам в четверг на специальной пресс-конференции в Брюсселе.

"ЕС вместе со своими региональными партнерами и в рамках усилий (ближневосточного) "квартета" - США, Россия, ООН - готов сообща играть решающую и определяющую роль в перезапуске мирного процесса", - добавила Ф.Могерини.

Она отметила, что в ЕС хотят, чтобы был предоставлен шанс решению конфликта через сосуществование двух государств - израильского и палестинского.