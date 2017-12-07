Главы МИД стран ЕС проведут 11 декабря неформальную встречу с премьер-министром Израиля

В кулуарах Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 11 декабря, главы МИД стран Евросоюза и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретятся в ходе неформального завтрака с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Состоится обмен мнениями о мирном процессе, роли (ближневосточного) "квартета", роли Европейского союза, о вопросах регионального характера, а также представляющих двусторонний интерес", - сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник, представляя повестку совета на условиях анонимности.

Отвечая на вопрос о том, какова могла бы быть реакция министров иностранных дел ЕС на заявление президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, собеседник СМИ счел нужным уточнить, что эта встреча была запланирована задолго до сделанного 6 декабря заявления президента США.

"Темы, которые будут обсуждаться, - это мирный процесс, двусторонние отношения и региональные вопросы. Разумеется, сделанное вчера объявление затрагивает, по крайней мере, два из этих пунктов. И я предполагаю, что о нем пойдет речь во время встречи", - сказал он, напомнив при этом распространенное накануне заявление главы дипломатии ЕС Ф.Могерини в связи с заявлением Д.Трампа.

Чиновник также сослался на реакцию, прозвучавшую из ряда столиц ЕС.

"Наша позиция остается неизменной. Это наше послание отражает позицию союза по статусу Иерусалима, которую он продолжает защищать", - добавил функционер ЕС.

"У Европейского союза есть общая позиция по всем пунктам, связанным с мирным процессом, включая вопрос поселений, которые расцениваются как незаконные, с точки зрения международного права. И мы ожидаем, что это послание будет повторено в понедельник вместе со всеми другими позициями Европейского союза в рамках этой темы", - заявил собеседник журналистов.

В ответ на просьбу прокомментировать уместность в сложившейся после заявления Д.Трампа ситуации запуска в ЕС дебатов о признании палестинского государства собеседник указал на то, что решение американского президента является новым, хоть и ожидавшимся, элементом. "Мы не знали, что именно скажет президент. И нужно было подождать, чтобы знать точное содержание его вчерашнего выступления. В ближайшие дни продолжатся дискуссии с обсуждением этой темы", - сказал европейский чиновник.

Он вновь сослался на заявление Ф.Могерини, в котором та сообщила о готовности Евросоюза поддержать любые возможные переговоры по миру на Ближнем Востоке и работать с обеими сторонами, а также на региональном и международном уровнях, включая "ближневосточный квартет".

"Наш подход продолжает основываться на использовании имеющихся в нашем распоряжении механизмов, чтобы поддержать возврат к переговорам. Мы продолжаем считать, что, несмотря на трудности, переговоры являются единственным выходом, и надеемся, что стороны захотят в будущем вернуться к этим переговорам", - объяснил высокопоставленный представитель ЕС.

Выступая позднее в тот же день на пресс-конференции в Брюсселе специально по вопросу о заявлении американского президента, Ф.Могерини выразила обеспокоенность, что во время завтрака членов Совета ЕС с Б.Нетаньяху "ситуация вокруг Иерусалима займет весь тот час, который предусмотрен программой", несмотря на то, что она включает целый пакет вопросов.

Глава дипломатии ЕС также подтвердила, что позиция ЕС по американскому решению в отношении Иерусалима является консолидированным мнением всех членов Европейского союза, и она была в минувший вторник изложена госсекретарю США Рексу Тиллерсону.