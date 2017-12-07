Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на проведение капитального ремонта в 32 многоквартирных жилых домов города Губа.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщает официальный сайт главы государства.
Средства будут выделены Исполнительной власти Губинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Н.Аббасова
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