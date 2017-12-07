Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2018 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Гурбан и Рамазан на 2018 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

Согласно постановлению кабмина, Новруз-байрам в Азербайджане в 2018 году будет отмечаться 20-24 марта.

Рамазан придется на 15-16 июня, Гурбан-байрам – на 22-23 августа.

Р.Бабаев