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Дальнее зарубежье 07.12.2017 20:16

Тиллерсон назвал решение Трампа по Иерусалиму выражением воли американцев

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что США и после признания Иерусалима столицей Израиля продолжают выступать за мирное решение палестино-израильского конфликта, которое бы основывалось на принципе сосуществования двух государств.

"Мы сохраняем приверженность мирному процессу. Как сказал президент, США привержены позиции "два государства для двух народов", если это станет выбором обеих сторон", - приводит в четверг в "Твиттере" слова Р.Тиллерсона представитель госдепа Хизер Нойерт.

Кроме того, в ходе пресс-конференции в Вене с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем Р.Тиллерсон заявил, что своим решением по Иерусалиму "президент просто выражает волю американского народа".

Д.Трамп накануне объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда посольства. Решение США раскритиковали многие страны, а палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что оно противоречит нормам международного права.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]