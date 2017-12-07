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Регион 07.12.2017 20:36

Парламент Грузии дал согласие на структурную реорганизацию правительства

Парламент Грузии на внеочередном заседании в четверг принял в третьем, окончательном слушании пакет из 99 законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Закон "О структуре, полномочиях и деятельности правительства Грузии".

В голосовании не участвовали представители оппозиционных фракций парламента.

Как заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, целью вносимых изменений является создание "эффективного небольшого правительства". Согласно поправкам, в Грузии будет 13 министров и один госминистр, вместо 16 министерств и двух госминистров. При этом объединяются несколько министерств.

В частности, функции и полномочия министерства экономики переходят к министерству экономики и устойчивого развития, к которому также отойдет Государственное агентство нефти и газа. Минэкономразвития получит и часть функций и полномочий министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов в плане управления природными ресурсами, а его компонент охраны окружающей среды и функции министерства сельского хозяйства передаются новому ведомству - министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, упраздняется министерство спорта и по делам молодежи. Вопросами молодежи займется министерство образования и науки, а направление спорта вместе со всей структурой переходит к министерству культуры и охраны памятников, которое будет переименовано в министерство культуры и спорта.

Согласно изменениям, упраздняется также аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, функции которого передаются министерству иностранных дел.

В соответствии с вносимыми поправками, упраздняется Совет по безопасности и управлению кризисами. В подчинении премьер-министра будет государственное учреждение специального назначения - Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как сообщалось, ранее с повестки дня была снята инициатива об объединении Службы разведки и Службы государственной безопасности. Эти две службы остаются в нынешнем виде.

После того как утвержденные парламентом структурные изменения подпишет президент Грузии, парламент должен будет выразить доверие обновленному правительству и его программе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СТРУКТУРА, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]