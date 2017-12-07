Хакеры украли биткойны стоимостью более $70 млн в результате атаки на сервис NiceHash

Сервис майнинга криптовалют NiceHash подвергся хакерской атаке, в результате которой из его кошелька были украдены биткойны общей стоимостью более $70 млн, пишет газета The Wall Street Journal.
NiceHash, базирующийся в Словении, был вынужден приостановить операции, по крайней мере, на 24 часа.
"Этот вопрос вызывает огромную обеспокоенность, и мы усиленно работаем, чтобы исправить ситуацию в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на странице NiceHash в Facebook.
Глава по маркетингу NiceHash Андрей Скраба подтвердил WSJ, что из криптовалютного кошелька сервиса были украдены порядка 4,7 тыс. биткойнов.
"Это была профессиональная атака", - заявил он.
NiceHash, которая позиционирует себя как крупнейшая площадка для майнинга криптовалют, заявила, что расследует хакерскую атаку и планирует восстановить работу сервиса с внедрением самых серьезных мер безопасности.
Тем временем курс биткойна продолжает бить рекорды: в четверг он впервые поднялся выше отметки в $15000 и устремился к $16000, свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.сom. К 17:30 МСК биткойн стоил $15755.
В начале 2017 года курс биткойна составлял порядка $1000, лишь за прошлую неделю он подскочил на 40%.
Капитализация биткойна в четверг превышает $263 млрд - это более половины капитализации всего рынка криптовалют, оценивающейся сервисом Coinmarketcap.сom более чем в $415 млрд.
В настоящее время есть еще три криптовалюты, помимо биткойна, капитализация которых превышает $10 млрд. Рыночная стоимость еще 18 криптовалют - выше $1 млрд, свидетельствуют данные Coinmarketcap.сom.
Вторая по капитализации после биткойна криптовалюта - эфир (ethereum) - подскочила на 5300% с начала 2017 года и торгуется на уровне $428,7.
Тем временем, наиболее быстрый рост в последнее время демонстрирует криптовалюта IOTA, позиционируемая как основа для развития сферы интернета вещей. С начала ноября курс IOTA взлетел более чем на 800%, до $3,87.
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