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Дальнее зарубежье 07.12.2017 19:24

Судья в Аргентине добивается ареста экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер

Аргентинский судья Клаудио Бонадио направил запрос на арест бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, сообщает в четверг аргентинское информагентство "Телам" со ссылкой на судебные документы.

Испанская газета "Паис" уточняет, что судья обратился к верхней палате парламента Аргентины, чтобы К.Ф. де Киршнер, которая в конце октября вошла в состав сената, лишили парламентского иммунитета. На принятие решение по этому вопросу у сената Аргентины, после того как он приступит к сессиям 10 декабря, будет 180 дней.

К.Ф. де Киршнер подозревают в сокрытии роли Ирана в теракте 1994 года в Буэнос-Айресе. Тогда в результате взрыва бомбы в еврейском культурном центре, приведенной в действие террористом-смертником, погибли 89 человек. Еще более 200 получили ранения.

Расследование о взрыве вел прокурор Альберто Нисман. Он утверждал, что К.Ф. де Киршнер препятствовала расследованию дела и мешала обвинить иранцев, причастных к взрыву. В 2015 году прокурор был найден мертвым в своей квартире, следствие полагает, что он мог быть убит. После смерти прокурора прокуратура Аргентины выдвинула против К.Ф. де Киршнер обвинения.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]