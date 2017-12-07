Судья в Аргентине добивается ареста экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер

Аргентинский судья Клаудио Бонадио направил запрос на арест бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, сообщает в четверг аргентинское информагентство "Телам" со ссылкой на судебные документы.

Испанская газета "Паис" уточняет, что судья обратился к верхней палате парламента Аргентины, чтобы К.Ф. де Киршнер, которая в конце октября вошла в состав сената, лишили парламентского иммунитета. На принятие решение по этому вопросу у сената Аргентины, после того как он приступит к сессиям 10 декабря, будет 180 дней.

К.Ф. де Киршнер подозревают в сокрытии роли Ирана в теракте 1994 года в Буэнос-Айресе. Тогда в результате взрыва бомбы в еврейском культурном центре, приведенной в действие террористом-смертником, погибли 89 человек. Еще более 200 получили ранения.

Расследование о взрыве вел прокурор Альберто Нисман. Он утверждал, что К.Ф. де Киршнер препятствовала расследованию дела и мешала обвинить иранцев, причастных к взрыву. В 2015 году прокурор был найден мертвым в своей квартире, следствие полагает, что он мог быть убит. После смерти прокурора прокуратура Аргентины выдвинула против К.Ф. де Киршнер обвинения.