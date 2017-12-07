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Карабахский конфликт 07.12.2017 20:03

РФ, США и Франция призывают Баку и Ереван сосредоточить усилия для поиска компромисса по основным вопросам карабахского урегулирования

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворение активизацией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«По случаю заседания СМИД ОБСЕ в Вене, мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роджер-Лакан - остаемся едиными в нашей приверженности делу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов», - отмечается в заявлении стран-сопредседателей.

Страны-сопредседатели отмечают, что мирные переговоры являются единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы приветствуем возобновление диалога на высоком уровне между президентами Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября, а также встречу между министрами иностранных дел, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы. Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговоров и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромисса по основным вопросам политического урегулирования», - отмечается в заявлении.

Кроме этого, РФ, США и Франция призвали Баку и Ереван расширить Секретариат личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы. Мы приветствуем рассмотрение сторонами предложений сопредседателей, направленных на восстановление контактов между армянской и азербайджанской общинами», - подчеркивается в заявлении. Страны-сопредседатели готовы и далее тесно сотрудничать со сторонами конфликта в рамках мирного урегулирования.

«Мы поручили нашим сопредседателям продолжать посреднические мероприятия по содействию компромиссам в отношении рабочих предложений, представленных сторонам. Но подчеркиваем, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана», - отмечается в заявлении.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]