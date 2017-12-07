РФ, США и Франция призывают Баку и Ереван сосредоточить усилия для поиска компромисса по основным вопросам карабахского урегулирования

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворение активизацией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«По случаю заседания СМИД ОБСЕ в Вене, мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роджер-Лакан - остаемся едиными в нашей приверженности делу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов», - отмечается в заявлении стран-сопредседателей.
Страны-сопредседатели отмечают, что мирные переговоры являются единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Мы приветствуем возобновление диалога на высоком уровне между президентами Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября, а также встречу между министрами иностранных дел, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы. Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговоров и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромисса по основным вопросам политического урегулирования», - отмечается в заявлении.
Кроме этого, РФ, США и Франция призвали Баку и Ереван расширить Секретариат личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
«Другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы. Мы приветствуем рассмотрение сторонами предложений сопредседателей, направленных на восстановление контактов между армянской и азербайджанской общинами», - подчеркивается в заявлении. Страны-сопредседатели готовы и далее тесно сотрудничать со сторонами конфликта в рамках мирного урегулирования.
«Мы поручили нашим сопредседателям продолжать посреднические мероприятия по содействию компромиссам в отношении рабочих предложений, представленных сторонам. Но подчеркиваем, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана», - отмечается в заявлении.
Н.Аббасова
Евросоюз ужесточает контроль безопасности и экологической чистоты автомобилей
Российские порты на Каспии загружены на 25-30% - Абдулатипов
Цены на нефть усилили рост, Brent подорожала до $61,89 за баррель
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2018 год
Более 3 тыс. ткачих будут работать на 20 ковроткацких фабриках в Азербайджане – президент Алиев
Американский рэпер Дидди стал самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года, заработав $130 млн
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Лидер германских социал-демократов предлагает построить Соединенные Штаты Европы к 2025 году
Amazon может стать крупнейшим ритейлером одежды в мире к 2020 фингоду - аналитики
Хакеры украли биткойны стоимостью более $70 млн в результате атаки на сервис NiceHash
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
ВТБ «Азербайджан» дает шанс выиграть авиабилет «Баку-Москва-Баку»
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ