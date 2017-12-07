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07.12.2017 21:16

Amazon может стать крупнейшим ритейлером одежды в мире к 2020 фингоду - аналитики

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. может увеличить свои продажи одежды и обуви в мире до $45-85 млрд к 2020 финансовому году и стать крупнейшей компанией мира в этом сегменте, полагают аналитики брокерской фирмы Instinet.

"Мы считаем, что Amazon лидирует по доле доступного ей рынка, может разместить бесконечное число товаров на своих виртуальных полках, и знает о своих покупателях больше, чем они сами" - говорится в отчете Instinet.

По оценкам экспертов, компания в 2016 фингоду занимала от 10% до 20% мирового рынка одежды, что в денежном выражении составляет от $18 млрд до $36 млрд.

Аналитики Wells Fargo прогнозируют, что в 2017 году только в США Amazon продаст одежду и обувь на $18,5 млрд, обойдя таких крупных конкурентов, как T.J.Maxx и Macy"s.

Ранее о партнерстве с Amazon объявил мировой лидер в сфере спортивных товаров Nike Inc.

C начала года капитализация Amazon подскочила на 54%, до $555,5 млрд. Индекс S&P 500 за это время вырос на 17,4%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]