Ереван на деле должен показать конструктивный подход к урегулированию карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана

Армения должна проявить конструктивный подход для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг на 24-м заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ.

«Если Армения действительно заинтересована в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, она должна конструктивно участвовать в переговорах. В последующие месяцы мы увидим, насколько серьезным партнером является Армения для мирного урегулирования конфликта, достижения прогресса в переговорах, конструктивного участия в субстантивных переговорах», - сказал Э.Мамедъяров, текст выступления которого опубликован в твиттере МИД Азербайджана.

По его словам, накануне он провел многочасовые переговоры с армянским коллегой и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «Встреча президентов Азербайджана и Армении 16 октября в Женеве была правильным шагом для урегулирования конфликта. Она показала, что выдвижение предусловий для возобновления субстантивных переговоров обречена на провал. В ходе вчерашней встречи в Вене стороны обсудили очень существенные вопросы с целью найти пути сближения позиций двух сторон - Армении и Азербайджана в вопросе урегулирования», - отметил он.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что определенные силы в регионе стремятся сохранить нестабильный статус-кво. «Официальный Ереван продолжает предпринимать незаконные действия с целью изменить демографическую, культурную и физическую картину на оккупированных азербайджанских территориях, продолжает политику усилия военной оккупации и создания ситуации «fait accompli», - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Армения постоянно прибегает к провокациям на линии соприкосновения, недавно провела военные учения на оккупированных азербайджанских территориях, тем самым сводит на нет усилия в рамках мирного урегулирования. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны предпринимать всесторонние меры для предотвращения этого», - сказал он.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что резолюциями Совбеза ООН, принятыми в 1993 году, предусмотрен полный и незамедлительный вывод армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана, оказания содействия в возвращении беженцев в родные дома. Как встречный шаг предусмотрено открытие коммуникационных и транспортных линий.

Глава МИД отметил, что на пространстве ОБСЕ аналогичные проблемы с территориальной целостностью, суверенитетом и нарушением международно признанных границ имеются у Грузии, Украины и Молдовы. «Считаю, что урегулирование всех конфликтов должно быть осуществлено исключительно в рамках норм и принципов международного права», - добавил Э.Мамедъяров.

Н.Аббасова