Спикер парламента Молдавии опасается прихода к власти в стране пророссийских сил

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду предупредил США об опасности прихода к власти в его стране пророссийской Партии социалистов.

Его выступление на конференции в Atlantic Council в Вашингтоне транслировалось в четверг в Интернете.

А.Канду, в частности, заявил, что "победа Игоря Додона (президент Молдавии - ИФ) и Партии социалистов на парламентских выборах 2018 года положит конец европейской мечте Молдавии".

Он отметил в связи с этим, что "следующий год не будет легким для Молдавии".

"Существует реальная опасность того, что пророссийская Партия социалистов сможет получить большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдавия на долгие годы лишится возможности развиваться по европейскому пути. В республике события могут развиваться по сценарию украинского майдана", - заявил спикер молдавского парламента.

По его мнению, "единственная возможность избежать этого - активизация сотрудничества и расширение поддержки западных партнеров республики".

"США - сильное и надежное государство, которое готово помочь любой стране на пути реформ. Со своей стороны Демократическая партия доказала, что для Молдавии западный путь - бесспорно правильный выбор. С тех пор, как Демпартия стала правящей, ни у кого нет сомнений в том, что Молдавия движется по европейскому пути", - заявил А.Канду.

Он отметил, что экономический рост Молдавии в 2017 году составит 4%.

"В республике осуществляется широкий пакет реформ - восстанавливается банковский сектор после кризисного 2015 года, происходит оздоровление юстиции, ведется активная борьба с коррупцией, развивается энергетический сектор, оптимизируется работа государственных учреждений", - сказал спикер молдавского парламента.

Он отметил, что "обстановка в Восточной Европе для развивающихся демократий - не самая благополучная".

"Молдавия превратилась в поле битвы для России, которая применяет экономические рычаги для противодействия развитию республики, использует собственные СМИ для пропаганды и дезинформации. И молодой молдавской демократии крайне тяжело действовать в подобных условиях", - сказал А.Канду.

"Существует выражение "действие без видения" - это кошмар. У Демпартии есть видение, и она умеет действовать. Да, обстановка в Молдавии далеко не идеальна, но мы готовы приложить все усилия для продолжения успешного развития по выбранному пути", - подчеркнул спикер парламента.

А.Канду находится в США в составе делегации, которую возглавляет председатель правящей Демократической партии Влад Плахотнюк.

Накануне В.Плахотнюк был заочно приговорен к аресту и объявлен в международный розыск Басманным судом Москвы.

Как сообщила пресс-служба ДПМ, в четверг В.Плахотнюк обсудил с конгрессменами США вопросы безопасности и ход реформ в Молдавии.

Согласно сообщению, конгрессмен от штата Техас, председатель комиссии по внутренней безопасности, Майкл Маккол (Michael McCaul) выразил озабоченность "распространением российской пропаганды в Молдавии и других европейских странах", поддержав "усилия Молдавии в противодействии агрессии со стороны России".

Председатель Демпартии рассказал о ходе реформ в области энергетики, государственных институтов, поддержки деловой среды, отметив, что "будущее Молдавии - в Европе, а путь в сторону Запада будет продолжен".

Ранее в четверг парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях закон "о борьбе с российской пропагандой", который запрещает трансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических и военных передач российских телеканалов.