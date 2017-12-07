Спикер парламента Молдавии опасается прихода к власти в стране пророссийских сил

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду предупредил США об опасности прихода к власти в его стране пророссийской Партии социалистов.
Его выступление на конференции в Atlantic Council в Вашингтоне транслировалось в четверг в Интернете.
А.Канду, в частности, заявил, что "победа Игоря Додона (президент Молдавии - ИФ) и Партии социалистов на парламентских выборах 2018 года положит конец европейской мечте Молдавии".
Он отметил в связи с этим, что "следующий год не будет легким для Молдавии".
"Существует реальная опасность того, что пророссийская Партия социалистов сможет получить большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдавия на долгие годы лишится возможности развиваться по европейскому пути. В республике события могут развиваться по сценарию украинского майдана", - заявил спикер молдавского парламента.
По его мнению, "единственная возможность избежать этого - активизация сотрудничества и расширение поддержки западных партнеров республики".
"США - сильное и надежное государство, которое готово помочь любой стране на пути реформ. Со своей стороны Демократическая партия доказала, что для Молдавии западный путь - бесспорно правильный выбор. С тех пор, как Демпартия стала правящей, ни у кого нет сомнений в том, что Молдавия движется по европейскому пути", - заявил А.Канду.
Он отметил, что экономический рост Молдавии в 2017 году составит 4%.
"В республике осуществляется широкий пакет реформ - восстанавливается банковский сектор после кризисного 2015 года, происходит оздоровление юстиции, ведется активная борьба с коррупцией, развивается энергетический сектор, оптимизируется работа государственных учреждений", - сказал спикер молдавского парламента.
Он отметил, что "обстановка в Восточной Европе для развивающихся демократий - не самая благополучная".
"Молдавия превратилась в поле битвы для России, которая применяет экономические рычаги для противодействия развитию республики, использует собственные СМИ для пропаганды и дезинформации. И молодой молдавской демократии крайне тяжело действовать в подобных условиях", - сказал А.Канду.
"Существует выражение "действие без видения" - это кошмар. У Демпартии есть видение, и она умеет действовать. Да, обстановка в Молдавии далеко не идеальна, но мы готовы приложить все усилия для продолжения успешного развития по выбранному пути", - подчеркнул спикер парламента.
А.Канду находится в США в составе делегации, которую возглавляет председатель правящей Демократической партии Влад Плахотнюк.
Накануне В.Плахотнюк был заочно приговорен к аресту и объявлен в международный розыск Басманным судом Москвы.
Как сообщила пресс-служба ДПМ, в четверг В.Плахотнюк обсудил с конгрессменами США вопросы безопасности и ход реформ в Молдавии.
Согласно сообщению, конгрессмен от штата Техас, председатель комиссии по внутренней безопасности, Майкл Маккол (Michael McCaul) выразил озабоченность "распространением российской пропаганды в Молдавии и других европейских странах", поддержав "усилия Молдавии в противодействии агрессии со стороны России".
Председатель Демпартии рассказал о ходе реформ в области энергетики, государственных институтов, поддержки деловой среды, отметив, что "будущее Молдавии - в Европе, а путь в сторону Запада будет продолжен".
Ранее в четверг парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях закон "о борьбе с российской пропагандой", который запрещает трансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических и военных передач российских телеканалов.
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