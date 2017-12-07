Баку и Будапешт договорились о сотрудничестве в сфере международных перевозок автотранспортом и образования

Азербайджан и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере автотранспорта и образования, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиятро провели встречу в рамках 24-го заседания Совета министров стран-членов ОБСЕ. По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение по международным пассажиро- и грузоперевозкам автомобильным транспортом», - отмечается в информации.

Кроме того, подписана Рабочая программа на период 2018-2020гг между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии.

Н.Аббасова