Баку и Будапешт договорились о сотрудничестве в сфере международных перевозок автотранспортом и образования

Азербайджан и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере автотранспорта и образования, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиятро провели встречу в рамках 24-го заседания Совета министров стран-членов ОБСЕ. По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение по международным пассажиро- и грузоперевозкам автомобильным транспортом», - отмечается в информации.
Кроме того, подписана Рабочая программа на период 2018-2020гг между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии.
Н.Аббасова
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