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Внешняя политика 07.12.2017 21:19

Баку и Будапешт договорились о сотрудничестве в сфере международных перевозок автотранспортом и образования

Азербайджан и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере автотранспорта и образования, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиятро провели встречу в рамках 24-го заседания Совета министров стран-членов ОБСЕ. По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение по международным пассажиро- и грузоперевозкам автомобильным транспортом», - отмечается в информации.

Кроме того, подписана Рабочая программа на период 2018-2020гг между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]