Тиллерсон встретится в Париже с премьером Ливана Харири - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу проведет переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщили в госдепе.
Отмечается, что разговор состоится в рамках министерской встречи Международной группы поддержки Ливана в Париже.
"Госсекретарь встретится с ливанским премьер-министром Саадом Харири и другими лидерами стран в ходе министерской встречи", - говорится в заявлении официального представителя госдепа США Хизер Нойерт.
Согласно заявлению, участие Р.Тиллерсон в этой встрече "демонстрирует сильную поддержку со стороны США суверенитету, стабильности и независимости Ливанской республики и ее политическим институтам".
В свою очередь в МИД Франции отметили, что встреча Международной группы поддержки нацелена на "поддержку политического процесса в Ливане; она даст сигнал как различным политическим сторонам в Ливане, так и странам региона".
В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Ливана, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.
После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, однако он приезжал в Париж, где встречался с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
22 ноября он вернулся в Бейрут и заявил, что не будет уходить в отставку.
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