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Дальнее зарубежье 08.12.2017 12:46

Тиллерсон встретится в Париже с премьером Ливана Харири - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу проведет переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщили в госдепе.

Отмечается, что разговор состоится в рамках министерской встречи Международной группы поддержки Ливана в Париже.

"Госсекретарь встретится с ливанским премьер-министром Саадом Харири и другими лидерами стран в ходе министерской встречи", - говорится в заявлении официального представителя госдепа США Хизер Нойерт.

Согласно заявлению, участие Р.Тиллерсон в этой встрече "демонстрирует сильную поддержку со стороны США суверенитету, стабильности и независимости Ливанской республики и ее политическим институтам".

В свою очередь в МИД Франции отметили, что встреча Международной группы поддержки нацелена на "поддержку политического процесса в Ливане; она даст сигнал как различным политическим сторонам в Ливане, так и странам региона".

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Ливана, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири несколько недель не возвращался в Ливан, однако он приезжал в Париж, где встречался с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

22 ноября он вернулся в Бейрут и заявил, что не будет уходить в отставку.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, ХАРИРИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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