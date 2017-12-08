Иран осуществляет кибершпионаж против ряда ближневосточных государств, утверждается в исследовании

Хакеры, связанные с иранским правительством, с 2014 года занимаются кибершпионажем в отношении ряда ближневосточных государств, сообщает в пятницу американский телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на американскую компанию FireEye, которая специализируется на кибербезопасности.

В отчете компании содержится утверждение, что деятельность группы хакеров APT34 "в основном сфокусирована на шпионаже в пользу иранского правительства и осуществляется, по меньшей мере, с 2014 года".

В документе отмечается, что шпионаж ведется в отношении Израиля, Кувейта, Ливана, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Деятельность хакеров нацелена на государственные учреждения, частный сектор, включая финансы, энергетику, химпром и телекоммуникации.