Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 10°

Регион 08.12.2017 13:05

Иран осуществляет кибершпионаж против ряда ближневосточных государств, утверждается в исследовании

Хакеры, связанные с иранским правительством, с 2014 года занимаются кибершпионажем в отношении ряда ближневосточных государств, сообщает в пятницу американский телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на американскую компанию FireEye, которая специализируется на кибербезопасности.

В отчете компании содержится утверждение, что деятельность группы хакеров APT34 "в основном сфокусирована на шпионаже в пользу иранского правительства и осуществляется, по меньшей мере, с 2014 года".

В документе отмечается, что шпионаж ведется в отношении Израиля, Кувейта, Ливана, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Деятельность хакеров нацелена на государственные учреждения, частный сектор, включая финансы, энергетику, химпром и телекоммуникации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КИБЕРШПИОНАЖ, США, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Базирующиеся в Иране хакеры в течение трех лет занимаются шпионажем против официальных лиц США и других стран - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]