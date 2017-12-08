Казахстан пока не планирует отправлять своего космонавта на МКС, заявляют в Астане

Правительство Казахстана пока не рассматривает вопрос полета в космос казахстанского космонавта, сообщила пресс-служба аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

"В настоящее время правительством Казахстана вопрос полета в космос казахстанского космонавта не рассматривается", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

При этом в комитете отметили, что "в перспективе Казахстан, конечно же, планирует развивать пилотируемую космонавтику при соответствующих потребностях в проведении исследований в условиях космоса".

По данным пресс-службы, ранее некоторые республиканские СМИ "некорректно сообщили" о возможном полете казахстанского космонавта в составе экипажа российского космического корабля.