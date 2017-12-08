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СНГ 08.12.2017 13:16

Казахстан пока не планирует отправлять своего космонавта на МКС, заявляют в Астане

Правительство Казахстана пока не рассматривает вопрос полета в космос казахстанского космонавта, сообщила пресс-служба аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

"В настоящее время правительством Казахстана вопрос полета в космос казахстанского космонавта не рассматривается", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

При этом в комитете отметили, что "в перспективе Казахстан, конечно же, планирует развивать пилотируемую космонавтику при соответствующих потребностях в проведении исследований в условиях космоса".

По данным пресс-службы, ранее некоторые республиканские СМИ "некорректно сообщили" о возможном полете казахстанского космонавта в составе экипажа российского космического корабля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОСМОНАВТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]