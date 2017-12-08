Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обещает вернуться в строй к 10 ноября и принять участие в "марше за импичмент".
"Всё-таки всем известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к Маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами! Увидимся 10.12, в 12:00 собираемся в парке Шевченко и идём на Майдан!", - написал он вечером в четверг на странице в Фейсбуке.
Ранее М. Саакашвили объявлен в розыск, и Генпрокуратура призывает его добровольно прийти к следователю. М.Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном тремя статьями - ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемые М.Саакашвили статьи предусматривают покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. 5 декабря М.Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ в своем доме в Киеве, но был отбит сторонниками при транспортировке его в прокуратуру. Позднее М.Саакашвили и его единомышленники разбили палаточный лагерь у стен Верховной Рады. Проведение его розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.
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