Открытие офиса бюро НАТО в Молдавии угрожает безопасности страны, ее нейтралитету, убежден Додон

Президент Молдавии выразил крайнюю озабоченность в связи с открытием в Кишиневе Бюро по связям НАТО.

"Выражаю свою крайнюю обеспокоенность, связанную с открытием Бюро по связям НАТО в Кишинёве. Поспешность, с которой правительство Республики Молдова действует в этом вопросе, несёт в себе существенные риски для общенациональной безопасности государства", - написал он в пятницу в Facebook, комментируя предстоящее в пятницу официальное открытие Бюро.

Он выразил уверенность, что "подобная "деятельность" правительства и парламентского большинства, безусловно, направлена не на укрепление суверенитета, территориальной целостности и независимости Республики Молдова".

"Как мною уже было заявлено ранее, резонансные вопросы такого рода, как усиление сотрудничества с военно-политическими блоками, должны широко обсуждаться в обществе. Стремление молдавского народа сохранить нейтралитет государства способствует мирному сосуществованию как внутри страны, так и за её пределами. Наша цель - построить развитое, демократическое, устойчивое, объединённое государство Республика Молдова", - заявил И.Додон.

Ранее президент уже неоднократно высказывался против открытия Бюро по связям НАТО в республике. В ходе визита в Брюссель в феврале этого года И.Додон назвал открытие бюро в Кишиневе "провокацией" и "покушением на нейтралитет Молдавии". После встречи с премьер-министром и председателем парламента в феврале И.Додон заявил, что если они допустят открытие Бюро НАТО, то через год президент его закроет.

И.Додон заявил также о намерении блокировать работу Бюро и "добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдавии, который является одним из основополагающих конституционных принципов". Премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Молдавии Андриан Канду призвали президента "не беспокоиться о сотрудничестве с НАТО, так как это не представляет никакой угрозы для нейтралитета Молдавии".

В пятницу в Кишиневе состоится официальное открытие Бюро по связям НАТО в Молдавии. В церемонии примут участие премьер-министр Молдавии П.Филип и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, которая по этому случаю приехала с краткосрочным визитом в Кишинев.

Согласно программе визита, в пятницу замгенсека альянса проведет отдельные встречи с президентом Молдавии, премьером и министром обороны Евгением Стурза.

Р.Готтемюллер даст совместную пресс-конференцию с П.Филипом, а также выступит и ответит на вопросы в рамках конференции "НАТО и Республика Молдова: сильное партнерство на благо безопасности".

Руководителем Бюро НАТО в Кишиневе назначена гражданка Литвы Кристина Балейсите (Kristina Baleysyte), которая ранее возглавляла аналогичный офис НАТО в Тбилиси.