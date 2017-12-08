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Происшествия 08.12.2017 12:43

Корова стала причиной смерти трех человек в ДТП в Азербайджане – МВД

ДТП в Сумгайыте стало причиной гибели трех человек, сообщается в пятницу в сводке происшествий МВД Азербайджана.

«Грузовой автомобиль «КамАЗ», управляемый жителем Баку Аскером Ханахмедовым, сбил корову на проезжей части дороги на территории города Сумгайыт. В это время следовавший позади грузовика автомобиль марки «Мерседес» врезался в остановившийся у края дороги «КамАЗ», - говорится в сообщении.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель «Мерседеса» Азад Новрузов и два его пассажира Ханлар Мамедов и Рашид Джафаров. "Еще один пассажир пострадал и был госпитализирован", - отмечает ведомство.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]