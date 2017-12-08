Корова стала причиной смерти трех человек в ДТП в Азербайджане – МВД

ДТП в Сумгайыте стало причиной гибели трех человек, сообщается в пятницу в сводке происшествий МВД Азербайджана.

«Грузовой автомобиль «КамАЗ», управляемый жителем Баку Аскером Ханахмедовым, сбил корову на проезжей части дороги на территории города Сумгайыт. В это время следовавший позади грузовика автомобиль марки «Мерседес» врезался в остановившийся у края дороги «КамАЗ», - говорится в сообщении.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель «Мерседеса» Азад Новрузов и два его пассажира Ханлар Мамедов и Рашид Джафаров. "Еще один пассажир пострадал и был госпитализирован", - отмечает ведомство.

Р.Бабаев