Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда

Лишь 32% трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.

«Согласно статистическим данным, только 32% трудоспособного населения страны имеет специальное образование», - подчеркнул С.Муслимов в пятницу на конференции «Использование профессиональных стандартов с целью развития рабочей силы в Азербайджане».

По его словам, несоответствие уровня специального профессионального образования и трудовых навыков граждан требованиям современного рынка труда, создают трудности для трудоустройства безработных и лиц, занятых поисками работы.

Р.Бабаев