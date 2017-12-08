Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда

Лишь 32% трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.
«Согласно статистическим данным, только 32% трудоспособного населения страны имеет специальное образование», - подчеркнул С.Муслимов в пятницу на конференции «Использование профессиональных стандартов с целью развития рабочей силы в Азербайджане».
По его словам, несоответствие уровня специального профессионального образования и трудовых навыков граждан требованиям современного рынка труда, создают трудности для трудоустройства безработных и лиц, занятых поисками работы.
Р.Бабаев
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