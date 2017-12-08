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Социум 08.12.2017 12:48

Менее трети трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование – министр труда

Лишь 32% трудоспособного населения Азербайджана имеет специальное образование, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.

«Согласно статистическим данным, только 32% трудоспособного населения страны имеет специальное образование», - подчеркнул С.Муслимов в пятницу на конференции «Использование профессиональных стандартов с целью развития рабочей силы в Азербайджане».

По его словам, несоответствие уровня специального профессионального образования и трудовых навыков граждан требованиям современного рынка труда, создают трудности для трудоустройства безработных и лиц, занятых поисками работы.

Р.Бабаев

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Тэги: ТРУДОУСТРОЙСТВО, НАВЫКИ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]