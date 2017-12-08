63% американцев не довольны работой президента Трампа - опрос

Новый опрос центра "Pew Research Center показал, что только 32% американцев довольны работой Дональда Трампа на посту президента США, сообщило издание "Хилл".

При этом 63% опрошенных граждан заявили, что недовольны тем, как президент США исполняет свои обязанности.

"Хилл" отмечает, что это самые низкие показатели одобрения деятельности Д.Трампа, зафиксированные с момента его вступления в должность президента США.

Кроме того, Д.Трамп поставил рекорд по самому низкому показателю поддержки среди сограждан на столь раннем этапе президентства - при сравнении со своими ближайшими предшественниками на посту президента США.

После Д.Трампа обладателем самого низкого рейтинга в начале президентства стал экс-президент США Билл Клинтон, которого в 1993 году - в первый год его президентства - поддерживали 48% населения.

Опрос был проведен в период с 29 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 1503 совершеннолетних американца.