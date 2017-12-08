Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0287 GBR   2.2935 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10 Дек 11° 11 Дек 10°

Дальнее зарубежье 08.12.2017 12:53

Участники Международной конференции исламского единства в Тегеране призвали к новой интифаде

Высокопоставленные участники 31-й Международной конференции исламского единства в Тегеране осудили решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму и призвали к новой интифаде, сообщает в пятницу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Исламский мир нуждается в новой интифаде, которую поддерживают все страны, выступающие за свободу и права человека", - говорится в итоговом заявлении участников конференции, которая проходила в столице Ирана с 5 по 7 декабря.

В минувшую среду Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В палестинском движении ХАМАС назвали решение Вашингтона "объявлением войны" и призвали возобновить движение за освобождение Палестины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ИЕРУСАЛИМ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


МИД Ирана подтвердил участие в московской конференции по нераспространению Министр обороны Ирана примет участие в конференции по международной безопасности в Москве - источник Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут презентацию инвестиционных возможностей Замглавы МИД Азербайджана примет участие в подготовительном заседании к Мюнхенской конференции по безопасности в Тегеране Ученые Азербайджана и Ирана проведут в Баку совместную конференцию Глава УМК выступит на конференции в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]