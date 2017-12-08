Участники Международной конференции исламского единства в Тегеране призвали к новой интифаде

Высокопоставленные участники 31-й Международной конференции исламского единства в Тегеране осудили решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму и призвали к новой интифаде, сообщает в пятницу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Исламский мир нуждается в новой интифаде, которую поддерживают все страны, выступающие за свободу и права человека", - говорится в итоговом заявлении участников конференции, которая проходила в столице Ирана с 5 по 7 декабря.

В минувшую среду Д.Трамп в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В палестинском движении ХАМАС назвали решение Вашингтона "объявлением войны" и призвали возобновить движение за освобождение Палестины.